مراسلات حكومية رسمية لاسترداد 30 ديناراً في الكويت

لجأت وزارة الداخلية في الكويت، إلى مراسلات رسمية مع وزارة أخرى، لاسترداد مبلغ 30 ديناراً (نحو 95 دولاراً) هي قيمة مخالفة مرورية على أحد الموظفين العاملين في هيئة حكومية تتبع تلك الوزارة.

ويعمل الموظف في معهد الكويت للأبحاث العلمية التابع لوزارة التعليم العالي، وقد تلقّى مخالفة مرورية في وقتٍ سابق؛ ما دفع وزارة الداخلية لمخاطبة وزارة التعليم العالي بكتاب رسمي لاسترداد ذلك المبلغ.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الديون التي تسعى وزارة الداخلية لاستردادها من جهات حكومية، تبلغ 552 ديناراً (نحو 1800 دولار)، بينها مبلغ الـ30 ديناراً.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن وزارة الداخلية طلبت في كتاب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استرداد المبالغ المالية عبر تحويلها إلى حسابها لدى بنك الكويت المركزي.

وبالإضافة إلى الـ30 ديناراً، تتوزع ديون وزارة الداخلية على وزارة التربية وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي، وهي قيمة تذاكر سفر لسبعة وافدين مبعدين تابعين لتلك الجهات الحكومية.