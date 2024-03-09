من هي اللبنانية ياسمينة زيتون التي تنافس على لقب ملكة جمال العالم؟ (صور)
تنطلق بعد ساعات من الآن حفلة تتويج ملكة جمال العالم بنسختها الـ71 في الهند، حيث ستمثل ياسمينة زيتون لبنان في المسابقة التي تأهلت لها من بين أفضل 40 مشتركة.
وتسعى "زيتون" في المسابقة العالمية إلى إبراز الذكاء الذي يتمتع به اللبنانيون، والثقافة، والاختراعات التي من المأمول أن يتم استثمارها بطريقة أفضل.
فمن هي الشابة اللبنانية ابنة الـ21 عامًا، التي تنافس على لقب ملكة جمال العالم؟
وُلدت ياسمينة إسماعيل زيتون، في 26 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2002، وهي تنتمي إلى بلدة كفر شوبا اللبنانية في قضاء حاصبيا، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، وإضافة لمشاركتها في منافسات الجمال، فإن "زيتون" كذلك إعلامية.
وتدرس ملكة جمال لبنان في جامعة سيدة اللويزة، منذ العام 2020، للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، حازت على شهادة كمقدمة تلفزيونية من معهد الجزيرة للإعلام، ومقره الدوحة في قطر، وفي أبريل 2021، بدأت في استضافة عرض تعليمي بعنوان "مع ياسمينة شو".
وسبق أن ترشحت "زيتون" لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون 2022، وملكة جمال العالم 2022. لكن الحظ لم يحالفها، لكنها تأمل هذه المرة في نيل اللقب.
وعملت "زيتون" طوال فترة انتخابها كملكة جمال لبنان، في العامين السابقين، على قضية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والجوع في العالم العربي، كما أولت قضية التغير المناخي اهتمامًا خاصًا.
ويتابع ملكة جمال لبنان عبر إنستغرام 205 آلاف متابع على الأقل.