من هي اللبنانية ياسمينة زيتون التي تنافس على لقب ملكة جمال العالم؟ (صور)

تنطلق بعد ساعات من الآن حفلة تتويج ملكة جمال العالم بنسختها الـ71 في الهند، حيث ستمثل ياسمينة زيتون لبنان في المسابقة التي تأهلت لها من بين أفضل 40 مشتركة.

وتسعى "زيتون" في المسابقة العالمية إلى إبراز الذكاء الذي يتمتع به اللبنانيون، والثقافة، والاختراعات التي من المأمول أن يتم استثمارها بطريقة أفضل.

فمن هي الشابة اللبنانية ابنة الـ21 عامًا، التي تنافس على لقب ملكة جمال العالم؟