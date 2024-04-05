دراسة: كل حبة "سمبوسة" في رمضان تحتاج 13 دقيقة رياضة

تعتبر مقبلات "السمبوسة" عادة شائعة في رمضان في العديد من البيوت، حيث يتم تحضيرها على الإفطار لتناولها قبيل الأطباق الرئيسية.

ورغم رواج "السمبوسة" في رمضان وتفضيلها من قبل العديد من الصائمين، إلا أنّ دراسة حديثة كشفت عن معلومة مؤسفة تتعلق بالسعرات الحرارية للحبة الواحدة منها، فعلى سبيل المثال فإن سمبوسة جبن مقلية تحوي 100 سعرة حرارية وتستلزم 10 دقائق من التمرينات الرياضية للتخلص من تأثيرها، فيما تحوي حبة سمبوسة اللحم أو الدجاج على 130 سعرة حرارية، ويتطلب ذلك 13 دقيقة من التمرينات الرياضية للتخلص منها.

ويعود أصل السمبوسة في بعض المصادر إلى كونها أكلة فارسية، وتلفظ في الفارسية "سنبوسك"، وتعني المثلث، وهو المعروف عنها، إذ إنها عجينة تصنع على شكل مثلث وتحشى بالجبن أو اللحم.

وفي مصادر أخرى، يعود أصل السمبوسة إلى الهند، التي تشتهر بالمقليات المغمورة بالزيت، ولا تخلو أي مائدة هندية منها.