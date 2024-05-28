فنان فلسطيني يحول خيام النزوح في غزة إلى لوحات فنية (صور)

وأضاف الحصري لـ"إرم نيوز"، لقد نزحت من منزلي في مدينة غزة تحت القصف الإسرائيلي المكثف، ونيران المدافع، تاركًا خلفي رسوماتي ولوحاتي ومعداتي بحثًا عن الأمان لعائلتي.

وتابع، لم يكن الوقت كافيا لممارسة الهواية والفن معًا، فقد سيطرت حياة النزوح على معظم ساعات اليوم في محاولة لإنجاز متطلبات الحياة، التي باتت تحتاج إلى جهد مكثف لإنجازها بعد أن كنًا لا نشعر بها قبل الحرب.

وأكمل الفنان الفلسطيني، الإبداع غالبًا ما يكون مقرونًا بلحظات من المعاناة التي تجعل الفنان يظهر كل المكنون الفني الذي بداخله، لا سيما عندما يعيش هذه المعاناة بنفسه فيضطر إلى رسم مشاعره وأحاسيسه.

وأوضح، وهذا ما كنت أفعله حيث تنقلت نازحًا نحو سبع مرات بحسب العمليات العسكرية الإسرائيلية، كنت في كل مرة أقوم بنقش الرسومات والكلمات على خيمتي والخيام المجاورة كنوع من توثيق هذه اللحظات التاريخية، مشيرًا إلى أن الفن هو إحدى أدوات التأريخ القديم والمعاصر، وهذا ما كان يفعله الفراعنة عندما أرخّوا جميع مناسباتهم ولحظاتهم بالنقش على الحجارة.