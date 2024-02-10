قتيلان بتصادم طائرة مع سيارتين في فلوريدا.. ما الذي حدث؟ (فيديو)
قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة خاصة صغيرة بمركبتين لحظة هبوط اضطراري على الطريق السريع جنوب غربي فلوريدا الأمريكية؛ ما أدى إلى توقف حركة المرور.
وصدمت الطائرة كذلك شاحنة صغيرة على الطريق، في حين أشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن الطائرة، من نوع "بومباردييه تشالنغر 600"، كان على متنها 5 أشخاص عند وقوع الحادث.
والطائرة التي أقلعت من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، أوهايو، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، كان من المقرر لها أن تهبط في نابولي، بحسب المعلومات.
لكن أحد الطيارين اتصل بالبرج لطلب الهبوط الاضطراري، قائلا إنهم فقدوا كلا المحركين. ثم فقد البرج الاتصال مع الطائرة، قبل أن يشاهد عمال المطار الدخان يتصاعد من الطريق السريع قريبًا من المطار.
وهرعت سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم إنقاذ ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياءً من الحطام.