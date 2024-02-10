قتيلان بتصادم طائرة مع سيارتين في فلوريدا.. ما الذي حدث؟ (فيديو)

والطائرة التي أقلعت من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، أوهايو، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، كان من المقرر لها أن تهبط في نابولي، بحسب المعلومات.

لكن أحد الطيارين اتصل بالبرج لطلب الهبوط الاضطراري، قائلا إنهم فقدوا كلا المحركين. ثم فقد البرج الاتصال مع الطائرة، قبل أن يشاهد عمال المطار الدخان يتصاعد من الطريق السريع قريبًا من المطار.

وهرعت سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم إنقاذ ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياءً من الحطام.