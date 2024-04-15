أروى جودة لـ"إرم نيوز": أرفض النمطية والتصنيف الفني

شاركت الفنانة المصرية أروى جودة بموسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" وهو العمل الوحيد الذي أطلت به هذا العام بشخصية جديدة فنيًّا عليها من خلال محور الشر الذي حملته شخصية "سارة" خلال أحداث المسلسل في صراع مع مي عمر وأحمد زاهر.

وقالت في حديث لـ"إرم نيوز" إن الأصداء التي وصلتها عن دورها في العمل إيجابية للغاية من الجمهور وكذلك من بعض الأصدقاء والزملاء من الوسط الفني، مُعربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج المتميز محمد سامي.

وكشفت أروى متحدثة عن شخصية "سارة" التي لعبتها خلال أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، قائلة: "كنت أمام سيناريو متميز من بداية عرض المشروع عليَ، حتى أنني مع كل حلقة أقوم بقراءتها كنت أتحمس لقراءة الحلقات الأخرى والتعرف على طبيعة الأحداث داخل العمل من شدة إعجابي به، ومن ثم دار بيني وبين المخرج محمد سامي نقاش وتحضيرات حول شخصية سارة، بالنسبة لي هي شخصية مختلفة لم أقدم دورًا مشابهًا لها من قبل، والمخرج محمد سامي له رؤية إخراجية مميزة، والحقيقة أنني سعدت بالتعاون معه في هذا العمل الذي حقق نسب مشاهدة عالية ورواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومع الجمهور".

وعن كواليس التعاون مع مي عمر وأحمد زاهر والمخرج محمد سامي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، قالت: "جمعتني كواليس أكثر من رائعة بالجميع، حيث سعدت للغاية بالتواجد في هذا العمل الذي كنت أتمنى أن تكون عدد حلقاته أكثر وأطول بسبب تعلقي بالشخصية التي ظهرت بها، كما سعدت بالتعاون مع المخرج محمد سامي الذي تعلمت منه الكثير ولديه مدرسة إخراجية خاصة به، كذلك جمعتني علاقة طيبة وكواليس رائعة مع مي عمر وأحمد زاهر والتفاعل فيما بيننا خلال المشاهد التي جمعتنا خلال أحداث العمل، كل هذه الأجواء الطيبة التي أحدثك عنها سهلت علينا الأمور كثيرًا وجعلتني أشعر بالراحة وقت التصوير وهذا أكثر ما يطمح إليه الفنان أن يشعر بالراحة خلال الكواليس كي يخرج العمل الفني بأفضل شكل ممكن وهو ما حدث بالفعل".

وأضافت متحدثة عن طابع الشر الذي غلب على دورها بالمسلسل: "الشخصية جديدة دراميًّا عليَّ ونوعية من الأدوار لم أتطرق لها من قبل خصوصًا أنني أحب أن أظهر بأدوار مختلفة ومتنوعة من حيث الطابع العام لها، هذا ما وجدته أيضًا وحمسني للتجربة، والحقيقة أن المخرج محمد سامي وباهتمامه بالتفاصيل الدقيقة في العمل جعل من الدور شخصية فريدة ومختلفة علي من حيث التوجيهات والتمثيل بصدق حتى أننا في بعض المشاهد الصعبة سواء مشهد القتل بيني وبين أحمد زاهر أو مشهد الشجار بيني وبين مي عمر تمت إعادة التصوير من أجل الصدق الفني والأداء بأفضل شكل ممكن".

وعن حضورها بعمل واحد على غرار ظهورها العام الماضي بمسلسل واحد فقط وهو "رسالة الإمام"، قالت: "لا أهتم بالكم أو بالحضور الفني بعدة أعمال بل يهمني الكيف والمضمون في المقام الأول، لا أمانع الظهور بأكثر من عمل ولقد سبق وظهرت بمواسم درامية سابقة بعملين بموسم واحد، لكنني في المقام الأول أبحث عن النص الجيد والدور المختلف الذي يظهرني ويقدمني بشكل جديد عما سبق وقدمته من أدوار، وهذا ما وجدته العام الماضي من خلال مسلسل رسالة الإمام وهذا العام بمسلسل نعمة الأفوكاتو".

أما عن الأدوار الفنية التي ترغب في أدائها: "أتمنى تقديم الكثير من الأدوار والنوعيات الفنية المختلفة، حيث ما زال أمامي الكثير لأقدمه في أدوار لم أتطرق لها من قبل، فأتمنى تقديم الشخصية الشعبية بعمل فني يكتشفني فنيًّا بهذه المنطقة التي أحب أن أظهر فيها بشخصية شعبية تلامس الواقع ولا تكون بعيدة عنه، كذلك أتمنى الحضور بأعمال كوميدية خاصة أنني لم أشارك من قبل بدور كوميدي بل كانت تجربة لايت وليست كوميدية، ما زال لدي الكثير لأقدمه من خلال الأعمال الفنية، لكن المهم النص الجيد بالمقام الأول وهو ما يحدد اختياراتي الفنية".

وتابعت قائلة: "أرفض النمطية والتصنيف الفني لأنه يقيد الفنان بشكل كبير، الفن متشعب وأحب أن أُقدم أدوارًا تضيف لي ولمسيرتي الفنية، لذا أركز على الكثير من العوامل أثناء اختيار الأعمال التي أظهر بها سواء النص والقصة المميزة وكذلك المخرج الذي يستطيع إخراج أفضل ما لدي، كنت محظوظة بالتعاون مع الكثير من الأسماء المهمة في الإخراج بمسيرتي الفنية وأطمح لتقديم المزيد بفرص أخرى قادمة ومع أسماء إخراجية مهمة".