فستان مزيّن بـ"اللغة العربية" يتسبب بغضب واسع في باكستان

هاجم غاضبون في باكستان امرأة كانت ترتدي فستانًا مزيَّنًا بالخط العربي، بعد أن ظنّوا أنها ترتدي آياتٍ قرآنية، وهددوها بالقتل.

وأنقذت الشرطة الباكستانية، الموقف، ورافقت المرأة إلى مكان آمن بعد تجمّع المئات حولها. وقدَّمت لها في وقت لاحق اعتذارًا عامًّا.

ووفق موقع قناة "بي بي سي"، فقد ارتدت المرأة فستانًا مطبوعًا عليه كلمة "حلوة" باللغة العربية.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالًا للمرة الأولى نحو الساعة الـ13:10 بالتوقيت المحلي الـ(08:10 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد يفيد بتجمع حشد من الناس حول امرأة في مطعم في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وقالت مساعدة المشرف، سيدا شهربانو، إن نحو 300 شخص احتشدوا خارج المطعم عند وصولهم.

وانتشرت مقاطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في أحدها امرأة خائفة بشكل واضح، تجلس في الزاوية البعيدة من المطعم، وتغطي وجهها بيدها.

وفي صورة أخرى، كانت محاطة بضباط شكّلوا الحاجز الوحيد بينها وبين حشد متزايد من الناس الذين كانوا يصرخون عليها لخلع القميص. وفي بعض مقاطع الفيديو، يمكن سماع الناس وهم يهددونها بالقتل.