الانضباط ترفض احتجاج الطائي على أزمة قمصان مباراة الهلال

رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج الذي قدمه نادي الطائي ضد الهلال بسبب تأخر انطلاق المباراة التي جمعتهما مؤخرا، إضافة إلى احتجاجهم على تشابه طقم الفريق المنافس مع الحارس.

وذكرت لجنة الانضباط، أن "الرفض جاء لعدم دفع النادي رسوم الشكوى خلال 48 ساعة من نهاية المباراة".

كما تم إلزام الهلال بدفع غرامة 10 آلاف ريال بسبب تأخر نزول اللاعبين إلى الملعب، إضافة إلى تغريم الطائي 100 ألف ريال بسبب إلقاء الجمهور 44 علبة مياه.

وانتزع فريق الهلال فوزا صعبا على حساب مضيفه الطائي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري المحترفين السعودي.

وأشارت التقارير، إلى أن مباراة الهلال والطائي تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض مراقب المباراة الفني، خوض الزعيم باللون البنفسجي.

واضطر الهلال إلى لعب المباراة بطقم التمرين الأسود، وتمت طباعة الأرقام قبل انطلاق المباراة بدقائق.

وان خير اللوائح أحمد الأمير، قد قال عبر حسابه على "تويتر"، عن الأزمة: "حال تشابه أطقم الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم المباراة، وذلك باعتماد الطاقم الرسمي لكل فريق داخل الملعب".

وأضاف: "لا يوجد أي خطأ فني في المباراة، يستوجب الاحتجاج"، وذلك في إشارة إلى بيان الطائي عقب المباراة، والذي شدد فيه بالقول، لن ندخر جهدًا في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوق ومتكسبات النادي.