أمام عائلتها.. وفاة عروس بطريقة صادمة في حفل زفافها

توفيت عروس بطريقة مأساوية، وذلك في حفل زفافها، بعد ساعات فقط من عقد قرانها. بينما أصيبت عائلتها بصدمة، بعد أن توفيت ابنتهم أمام أعينهم في الحفل.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فقدت إليسانجيلا غزانو، وهي أم لخمسة أطفال، توازنها أثناء احتفالها بزفافها في منزل ريفي مستأجر، حيث نظمت حفلاً للعائلة والأصدقاء.

ووقعت المأساة بعد ظهر يوم الأحد في عقار بمدينة ليميرا، في الجزء الشرقي من ولاية ساو باولو البرازيلية.

وأكد مصدر أمني أن إليسانجيلا، التي لا تجيد السباحة، سقطت في حوض السباحة عن طريق الخطأ، بعد أن فقدت توازنها.

وذكر أحد التقارير المحلية أنها كانت ترقص على حافة الماء، عندما تعثرت وسقطت. وحاول محتفلون آخرون إنقاذها، واتصلوا بخدمة الطوارئ، لكنها أصيبت بسكتة قلبية أثناء نقلها إلى المستشفى.

وقبل ساعات من وفاتها، ظهرت إليسانجيلا، البالغة من العمر 38 عاما، بصورة على مواقع التواصل، وهي توقع أوراق عقد القران، وترتدي فستان الزفاف الأبيض.

وعبر أصدقاء العروس البرازيلية عن حزنهم العميق؛ إذ قالت إحدى صديقاتها في رسالة وداع مؤثرة تركتها على صورة عقد قرانها: "لقد التقيتك قبل أيام قليلة في السوق، وكنت سعيدة جدا لأنك ستتزوجين، لكن انظري للقدر في اليوم ذاته الذي كنت تحلمين فيه بتحقيق حلمك بالزواج، يكون يوم وداعك ورحيلك".