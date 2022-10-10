قتلى وجرحى جراء أعمال شغب داخل سجن شمال إيران

أعلنت السلطة القضائية في محافظة جيلان شمال إيران، اليوم الإثنين، سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء صدامات وقعت بين معتقلين في سجن "لاكان" بمدينة رشت مركز المحافظة.

وقال رئيس السلطة القضائية مهدي فلاح ميري" لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "شجارا اندلع بين عدد من السجناء بسبب خلافات شخصية في العنبر المخصص للمحكومين بالإعدام على خلفية ارتكابهم جرائم قتل".

وأضاف ميري أن "الصراع بين السجناء تصاعد وتحول إلى قتال داخل ممر السجن مع انضمام سجناء آخرين، وتوترت الأجواء في هذا الجزء من سجن رشت".

وتابع: "خلال هذه الاضطرابات دمر بعض السجناء المرافق في الممر وقاعة السجن، وبعد هذه الحادثة وصلت الشرطة إلى المكان واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتهدئة وتفريق السجناء".

وقال المسؤول الإيراني إنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتدمير المرافق من قبل السجناء ومنع إسعاف المصابين، توفي بعض الجرحى وتم نقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولم يكشف مهدي فلاح ميري عن عدد القتلى والجرحى في صفوف السجناء، مؤكدًا أن الوضع في السجن عاد إلى طبيعته.

في وقت متأخر من مساء الأحد، أفادت مواقع إخبارية إيرانية بحدوث "شغب" لسجناء سجن لاكان في رشت.

وقال موقع "سحام نيوز" المقرب من التيار الإصلاحي، إن "عددا من السجناء تمكنوا من الهرب بعد ما حدث في سجن لاكان، فيما نفت السلطات الرسمية هذه المعلومات.