نعي مؤثر لطيار سعودي قضى بعد نقله توأما ملتصقا نيجيريا تم فصلهما في المملكة

نعى مدونون سعوديون وعرب، ومن دولة نيجيريا، الطيار السعودي، فهد الحسين، اليوم الجمعة، وهو كابتن الطائرة التي أقلت التوأم السيامي (الملتصق) النيجيري، اللتين تم فصلهما في عملية معقدة في المملكة.

وتوفي الحسين في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي في حادث مروري في مدينة الرياض، لكن عبارات نعي مؤثرة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، اللتان حضرتا للمملكة بطائرة كان يقودها الراحل.

وحضر اسم الكابتن الطيار الذي يقود طائرة إخلاء طبي سعودية، وصوره برفقة العائلة النيجيرية، في وسائل الإعلام السعودية، وفي عبارات وداع وثناء على عمله في نقل المرضى من مختلف دول العالم خلال سنوات عمله في الإخلاء الطبي.