نيكولا هاروني.. رحلة مؤثرة للانتصار على الموت (صور)

أكثر من خمسين عامًا من النضج والخبرات كان يعتقد نيكولا هاروني خلالها أنّ فرح الحياة وحزنها يكمن في تفاصيل محددة هي التي تصنع المفارقات الكبرى في الحياة، ولكن في خضمّ صراعه مع السرطان، فقدَ نيكولا الهاروني جزءًا كبيرًا من أهم أعضائه، البنكرياس.. فأصبحت الحياة في نظره في مكان آخر.

ورغم انقلاب الحياة على حياته بين الأمس القريب واليوم، لم يفقد نيكولا الأمل قط وقلبه ينبض بالحياة، رغم جسده الهزيل فهو يعيش بلا الجزء الأكبر من "البنكرياس"، العضو الذي يُعدّ من أهمّ أعضاء الجهاز الهضمي، والكنز الذي لا يُقدر بثمن.

نيكولا هاروني قصة ملهمة تروي التحدّي والصمود في وجه الظروف القاسية، فبعد صراعه مع سرطان البنكرياس، واجه خيارًا صعبًا قبل أن يقرر إجراء العملية وهو "الاستسلام بهدوء للموت".

اختار الرجل اللبناني من منطقة عجلتون في قلب كسروان أن يعيش كل لحظة متبقية من حياته على أكمل وجه بلا آلام ولا علاجات وأن يسلم الروح وهو يأكل طبقه المفضل الدجاج المشوي على الفحم. ففي رحلة صراعه مع مرض يبتلع حيوية كل عضو في جسمه، تعلّم نيكولا الهاروني قيمة الحياة الحقيقية، وأدرك أن كل لحظة فيها هي هبة من الله.

واليوم، يعيش الرجل الخمسيني بلا خوف من الموت، فهو يُدرك أن الموت حقيقة لا مفرّ منها، لكنّه يُؤمن أيضًا أن الحياة تستحقّ أن تُعاش بكلّ ما فيها من لحظات سعيدة وحزينة.