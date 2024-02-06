وفاة "عميدة" الإيرانيين عن 125 عاما

توفيت أكبر معمرة في إيران عن 125 عاما، بحسب ما تظهره أوراقها الثبوتية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، لكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تعترف بها كعميدة لسن البشرية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن معصومة صانعي طرقي، المولودة بحسب السجلات المحلية في 23 أيلول/سبتمبر 1898، توفيت، الاثنين، في مدينة مشهد شمال شرق إيران، ونشر صورة لبطاقة هويتها.

وهذا يعني أنّ معصومة صانعي طرقي عمّرت أكثر من الفرنسية جان كالمان، المصنفة أطول إنسان عمراً في التاريخ، والتي توفيت عن 122 عاما سنة 1997.