ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل مع رانس بعد طرد راموس

لعب باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين لأكثر من شوط، لكنه تعادل بدون أهداف مع مضيفه ستاد رانس اليوم السبت، ليمدد سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وطُرد سيرجيو راموس قبل نهاية الشوط الأول، لكن حامل اللقب، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، نجح في الخروج بشباك نظيفة.

ويملك باريس سان جيرمان 26 نقطة من عشر مباريات متقدما بثلاث نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي سقط 2-1 أمام ضيفه أجاكسيو في وقت سابق من اليوم.

ولدى رانس ثماني نقاط في المركز 14.

ولعب رانس بشجاعة وأنقذ حارسه يفان ضيوف أخطر فرصة لباريس سان جيرمان من كيليان مبابي في الدقيقة 33.

وحصل راموس على إنذار بسبب جداله مع الحكم بيير جايلوست الذي عاد لإشهار بطاقة حمراء مباشرة للمدافع الإسباني.

وأشرك كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي نيمار بدلا من لاعب الوسط كارلوس سولير بحثا عن الفوز.

لكن الفريق الضيف افتقر للإبداع واكتفى بالتعادل.