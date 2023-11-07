7 طرق للتخلص من التوتر في 5 دقائق

تشكل عوارض مثل التوتر والإجهاد والقلق، تهديدًا لسلامتنا الجسدية. لكن مع ذلك، قد يمثل الضغط النفسي الحاد الناجم عنها، حافزًا يدفعنا لتحدي أنفسنا، والنهوض لتجاوز المشكلات.

ويرى خبير الصحة وعالم الأعصاب دورسي ستانديش، أن "الجزء الأساس من أي خطة لإدارة التوتر، يعتمد على استغلال الضغط النفسي بشكل إيجابي"، عارضًا أفضل الطرق لذلك، وأبرزها: