7 طرق للتخلص من التوتر في 5 دقائق
تشكل عوارض مثل التوتر والإجهاد والقلق، تهديدًا لسلامتنا الجسدية. لكن مع ذلك، قد يمثل الضغط النفسي الحاد الناجم عنها، حافزًا يدفعنا لتحدي أنفسنا، والنهوض لتجاوز المشكلات.
ويرى خبير الصحة وعالم الأعصاب دورسي ستانديش، أن "الجزء الأساس من أي خطة لإدارة التوتر، يعتمد على استغلال الضغط النفسي بشكل إيجابي"، عارضًا أفضل الطرق لذلك، وأبرزها:
التنفس العميق
ينصح ستانديش بـ"سحب نفس عميق واحد"، مؤكدًا أنّ ذلك يقلل من مستويات التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي. ويتابع "إن الشكل الأكثر فاعلية للتنفس العميق يسمى (تنهّد الجهاز العصبي)، إذ تأخذ شهيقًا مزدوجًا من خلال الأنف وتخرج زفيرًا بالكامل من الفم".
الوعي الداخلي
يقول ستانديش أن الوعي بما يحدث داخلنا من توتر غير صحي، والاعتراف به، أمر مهم.
ويقترح أن يتعامل الإنسان مع ما يمر به من "ضغط نفسي" بشكل طبيعي، وهي خطوة ستسهم بإدارتك لمشاعر التوتر والقلق بشكل أفضل.
ممارسة بعض الحركة
وتابع خبير الصحة أن النشاط الجسدي من أسرع الطرق لتخفيف التوتر والضغط من الجسم، واقترح: "خذ بضع دقائق لتشغيل أغنية وتحرك، مع التركيز على الحركة بشكل قوي للإشارة إلى الجسم بأنك آمن".
تجنب الأمور السلبية
وشدد ستانديش على ضرورة التركيز على الإيجابية، وتابع: "إن أدمغتنا مهيأة للتعامل مع الأمور السلبية للحفاظ على سلامتنا، ولكن هذا قد يعني أننا نضاعف من ضغوطنا عقليًّا من خلال التركيز فقط على المشكلات". وأضاف إن "ممارسة الامتنان المنتظمة هي طريقة رائعة لتخفيف التوتر".
التخلص من السموم الرقمية
تنتشر التكنولوجيا بشكل لا يصدق في الحياة اليومية. ويرتبط العديد من الأجهزة، مثل: الهواتف والكمبيوتر المحمول بعوامل التوتر والضغط. لذا يقترح ستانديش إضافة برنامج لمدة خمس دقائق إلى يومك بهدف التخلص من السموم الرقمية.
ويقول: "إبعاد جميع الشاشات وقضاء الوقت في بيئة خالية من التكنولوجيا، سيسمح لك بالانفصال التام عن التوتر والعمل، واستعادة قدرتك على الاسترخاء".
قم بإعطاء S.T.O.P. (تقنية المحاولة)
بدلًا من محاربة المشاعر القوية أو التوتر السيئ، يقترح ستانديش التوقف وأخذ "وقفة مدروسة". وهذا يعني التوقف عما تفعله حاليًّا، والقيام ببعض التنفس العميق، ومراقبة ما تشعر به وما تفكر فيه، والمواصلة بشيء يمكن أن يعزز نفسيتك.
الضحك
أفاد ستانديش: "شيء بسيط مثل الضحك يمكن أن يساعد الإنسان على التخلص من التوتر السيئ".
وتابع: "مشاهدة مقطع فكاهي قصير، والسماح لنفسك بالضحك بشكل طبيعي، يوجّه رسالة إلى جهازك العصبي أنك آمن".