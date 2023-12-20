دراسة.. هذا الوقت هو الأسوأ خلال اليوم للعمل

كشفت دراسة جديدة أن باحثين تمكنوا من تحديد الوقت الأسوأ خلال اليوم للعمل، بتقييم إنتاجية الشخص وقدرته على العطاء والتركيز، وهو ما يمكن أن يساعد الكثير من أصحاب العمل على تعديل جدول الدوام اليومي لبقاء الموظفين على درجة كبيرة من التركيز.

ووفقا لقناة "cnbc"، فإن دراسة أعدتها عدة شركات، أكدت أن "وقت ما بعد الظهر وبعد تناول وجبة الغذاء هو الأسوأ في إنتاج العمل".

ووفق الدراسة، يتفق 71% من العمال على أن الوقت المتأخر بعد الظهر هو أسوأ وقت للعمل، حيث تنخفض الإنتاجية بين الساعة 3 و6 مساءً، وفقًا للمسح الذي شمل أكثر من 10,000 موظف ومدير تنفيذي.

ووفقا لمؤسسة النوم الوطنية، فإنّ النعاس في وقت متأخر من بعد الظهر جزءًا من إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم، والذي ينخفض ​​بشكل ملحوظ بين الساعة 2 و5 مساءًا.

وأفادت كريستينا جانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث والتحليلات في Slack، أنّ ثقافة الشركات تميل أيضًا إلى النظر إلى الإنتاجية على أنها خطية.

وأضافت: "من السهل بالنسبة لنا أن نفترض أنه إذا كان لديك يوم عمل مدته 8 ساعات، فسوف تكون منتجًا تمامًا كما أنت في الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً". "لكن هذا ببساطة غير صحيح".

ويوصي الخبراء الموظف الذي يشعر بالتعب والإرهاق بعد ظهر كل يوم، في هذه الطرق الثلاث المدعومة بالأبحاث للتغلب على الساعة الثالثة مساءً، ومنها:

خذ استراحة صغيرة

وجدت الدراسة أن تخصيص وقت للراحة أثناء يوم العمل، حتى ولو لخمس دقائق فقط، يحسن إنتاجية الموظف ورفاهيته.

وتابعت جانزر: "إن أخذ استراحة قصيرة، دعنا نقول بين الساعة 2:30 و2:45 بعد الظهر، يمكن أن يساعد في إيقاظ عقلك والانتقال بعد ظهر ذلك اليوم إلى منطقة إنتاجية أكثر".

وتضيف أن الانفصال عن العمل حتى لبضع دقائق يمكن أن يمنعك من الشعور بالملل والتعافي من أي ضغوطات ظهرت على مدار اليوم.

الاستماع إلى الموسيقى

ووجدت أبحاث أخرى أن الاستماع إلى الموسيقى في العمل يمكن أن يعزز تركيز ومزاج وأداء الموظفين، إذ إن الموسيقى يمكن أن تحفز الشخص أثناء التمرين، فيمكنها أيضاً أن تفعل الشيء نفسه للموظف خلال العمل.



حفظ العمل السهل لفترة بعد الظهر

وتابعت جانزر: "قد يكون من المغري المماطلة في مهمة ما أو الالتزام بالموعد النهائي للتخلص من الأشياء الصعبة، ولكن إذا كنت قادراً على حفظ هذا العمل لوقت مختلف من اليوم، فمن المحتمل أن تقوم بعمل أفضل".

وتقترح استخدام وقت متأخر من بعد الظهر لإنهاء المهام الإدارية السريعة، مثل تنظيم البريد الوارد أو التواصل مع الزملاء، وتضيف: "مثل هذه المهام لا تقل أهمية عن الأعمال الأخرى ولكنها قد تكون أقل حاجة للإنتاجية والنشاط".