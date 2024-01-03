"يوتيوب" يزيل قناة الإعلامية السورية ريم خليل

وأضافت أن "القرار نهائي بحذف قناتها ولا رجعة فيه"، معبرة عن استيائها الشديد مما حدث معها، لافتة إلى أنه تمت إزالة قناتها بسبب كشفها العديد من الحقائق عن فلسطين.

وعلقت الإعلامية السورية بالقول: "مقهورة كل شي راح، مقهورة من قلبي، طول الوقت سهر ليالي وبحث، أقسم بالله شي بزعل، حسبي الله ونعم الوكيل على الظلم اللي أكلناه، أقسم بالله قهر وظلم".

وأكدت أنها ستطلق قناة أخرى جديدة، رغم ذلك، دفاعًا عن "حقوق المظلومين"، وفق تعبيرها.