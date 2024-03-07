العثور على أخطبوط عالق في حلق مريض

تمكن أطباء في سنغافورة من استخراج أخطبوط كان عالقًا في حلق مريض عانى من صعوبة في البلع.

ووفق وسائل إعلام محلية، أُصيب "بلوك"، البالغ من العمر 55 عامًا، بخوف شديد عندما أبلغه الأطباء أن هناك أخطبوطًا عالقًا في حلقه، قبل أن ينجحوا بسحبه، وإنهاء معاناته الصحية.

وقال المريض في تفاصيل الواقعة بأنه تناول الأخطبوط بالفعل ضمن وجبة بحرية، لكنه شعر بعدها بالإعياء، وهرع بعدها إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات أن هناك انسدادًا في المرئ، الذي يتم بواسطته نقل الطعام من الفم إلى المعدة، حيث وجد الأطباء أن الأخطبوط استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، وتمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط بعد محاولات فاشلة.

وبعد استخراجه، انتهت معاناة "بلوك"، وتمكن من العودة إلى منزله بعد يومين فقط من دخوله المستشفى.