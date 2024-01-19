أردني يوزع صورا "مفبركة" لفتاة انتقاما من والدها

قضت محكمة في الأردن بسجن "بلطجي" يبلغ من العمر 22 عاما، ثلاث سنوات، بعد قيامه بسرقة هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشر صورها وتبادلها مع آخرين، وكسر مركبة والدها، وشجّ رأس ابن عمها بسكين، بغية الانتقام.

ووفق وكالة أنباء "سرايا"، كشفت التحقيقات أن المتهم المدان سيئ الخلق والسمعة ولديه سوابق إجرامية وبحقه عدد من التهم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والسرقة وشراء أموال مسروقة وارتكاب أفعال منافية للحياء وتحقير الموظفين.

وفي التفاصيل، فقد تعرّف المتهم على الفتاة وخدعها بوهم الحب وتسبب بمشاكل بينها وبين أسرتها.

ولاحقا، تقدم إلى أسرتها للزواج منها، لكن الأسرة رفضت ذلك بسبب سمعته السيئة، فقام بسرقة هاتف الفتات وتحت التهديد سرق صورها الخاصة (دون حجاب) وركب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى كل معارف الفتاة مرفقة بتعليقات مسيئة، بهدف تشويه سمعتها، ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بممارسة البلطجة على ابن عم الفتاة وضربه بأداة حادة على رأسه وقاموا بتصويره بالفيديو، ثم كسر مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقه برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الأعراض.

وإثر ذلك، قررت عائلة الفتاة بعد التعرض لابنتهم ولهم، التوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى.

وعليه، تمت إدانة المتهم بسبب استعراض القوى وترويع والد الفتاة وعمها وذويه وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامهم على القيام بتزويجهم ابنتهم عنوة.

وقال والد الفتاة للمحكمة، إن المتهم قام بسرقة الهاتف من ابنته أمام بوابة الجامعة وبعد 6 ساعات قام بإعادته، مضيفًا أنه أرسل له بعد ذلك رسائل عبر تطبيق المحادثة "واتساب"، يخبره فيها بأنه أصبح لديه ألف صورة لابنته وإن لم يقم بتزويجه إياها سواء بموافقته أو عدمها، فسينشر كل صورها، كما طالبه أن يدفع له مبلغا ماليا وقدره 2000 دينار أردني.