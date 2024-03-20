نال شهرة واسعة.. بيع جاموس عملاق بنصف مليون دولار (صور)

أصبح كو، وهو جاموس ماء يبلغ وزنه 1,5 طن، مشهورًا في تايلاند بعد بيعه أخيرًا بسعر قياسي بلغ 18 مليون بات (حوالي نصف مليون دولار) في مزاد علني.

ووفق وكالة "فرانس برس"، كان الجاموس الضخم، واسمه الكامل كو موانغ فيت، معروفًا في الأوساط الزراعية التايلاندية كحيوان للتكاثر، لكن بيعه بسعر مرتفع الأسبوع الماضي هو الذي عزز شهرته.