العثور على طفلين حبستهما أمهما داخل قفص في العراق (فيديو)

وبحسب الشاهد، قال إن والدتهما تقفل عليهما القفص، وتتركهما فيه وسط البرد القارس، لافتًا إلى أنه رأى امرأة، في العشرينيات من عمرها، يرجح أنها والدتهما تقوم بإطعامهما وتركهما ليناما داخل القفص.

وأضاف أن المرأة تترك الطفلين محبوسين ثم تتجه إلى عمل مشبوه، ويعتقد أنها فرد من عصابة، حيث يراها تذهب وتعود معهم.

وأكد الشاهد أن الطفلين موجودان في القفص منذ نحو 3 أسابيع على الأقل.

وتمكنت الشرطة من إخراج الطفلين، إذ تم تحويلهما إلى مركز مختص من أجل إجراء الكشف الطبي عليهما.