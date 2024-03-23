مدينة الحِجر.. موطن الأنباط يزدهر مجدداً بعد ألفي عام (فيديو إرم)

لا يمر يوم في مدينة الحِجر الأثرية في السعودية منذ نحو سبعة أعوام، من دون جديد في مجال البناء والسياحة والنقل والعمل والزوار، فالموقع التاريخي الذي يحمل اسماً آخر، هو "مدائن صالح"، يحتل مكاناً بارزاً في خطة حكومية لتطوير منطقة شمال غرب البلاد.

وبعد أكثر من ألفي عام على بناء الأنباط، وهم قوم من العرب القدماء، حضارتهم في المكان، تزدهر الأرض مجدداً، حيث المطاعم والفنادق والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، بينما يواصل فلاحون على مقربة من المكان خططهم في تطوير محاصيلهم لتكتمل كل مقومات الحضارة الجديدة.

ويتوافد السياح من مختلف دول العالم، بجانب زوار سعوديون كثر ايضاً، جاءوا لاكتشاف المكان بحلته الجديدة وعن قرب، بعيداً عن قصص التاريخ ورواياته المتعددة، حيث يتاح لهم تجربة ثرية لمعرفة الأنباط عن قرب، بما في ذلك تعلم لغتهم لمن يود، إذ ينتشر مرشدون سياحون سعوديون مدربون على شرح حضارة أجدادهم.

واكتسبت "الحِجر" اسم "مدائن صالح" أيضاً، حيث يعتقد أنها المكان الذي عاش فيه قوم ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام قبل الميلاد، وتقع على بعد 22 كيلومتر شمال شرق مدينة العلا، وهي أيضاً مدينة تاريخية عريقة تتبع إدارياً لمنطقة المدينة المنورة، وتشكل كل من الحِجر والعلا ثنائية سياحية متكاملة تبدأ من مطار العلا الذي يستقبل الرحلات الدولية.