نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: فوز ريال مدريد وتشيلسي وتعادل باريس.. ومانشستر سيتي يكتسح كوبنهاغن
تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب 2 - 1 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكرانييوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات.
افتتح البرازيلي روديغو التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله ومواطنه فينيسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 28، فيما أحرز أولكسندر زوبكوف هدف شاختار الوحيد في الدقيقة 39.
وارتفع رصيد الريال حامل اللقب إلى 9 نقاط، ليحكم قبضته على الصدارة محققا العلامة الكاملة حتى الآن فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثالث بـ3 نقاط وسيلتك رابعاً بنقطة.
هالاند يواصل هز الشباك.. وسيتي يكتسح كوبنهاغن
عزز مانشستر سيتي الإنجليزي صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 - صفر على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا كبيرا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4 - 1.
وتقدم النرويجي إرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 32، وبعد 7 دقائق سجل دافيت خوتشولافا لاعب كوبنهاغن الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه لصالح سيتي، فيما أضاف رياض محرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وتكفل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 76.
دورتموند يسحق إشبيلية
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، بعدما سجل رافائيل غيريرو الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، وسجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 43.
وفي الدقيقة 51 سجل يوسف النصيري هدف إشبيلية الوحيد، فيما جاء الهدف الرابع لدورتموند بتوقيع جوليان براندت في الدقيقة 75.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية وكوبنهاغن المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكلاهما، مع تفوق الفريق الإسباني في فارق الأهداف.
تشيلسي يصعق ميلان بثلاثية ويعزز آماله في دوري أبطال أوروبا
منحت أهداف ويسلي فوفانا وبيير إيمريك أوباميانج وريس جيمس تشيلسي فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه ميلان اليوم الأربعاء، مما عزز فرصه في التأهل من المجموعة الخامسة بعد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.
وسجل المدافع فوفانا الهدف الأول بعد بداية متوترة لأصحاب الأرض عندما أطلق تسديدة من زاوية ضيقة في مرمى الحارس شيبريان تاتاروسانو في الدقيقة 24 بعد تدافع نحو المرمى إثر ركلة ركنية.
واستغل أوباميانج دفاع ميلان الهش عندما سدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 56 بعد أن تلقى تمريرة عرضية مقتنة من جيمس.
وبعد ست دقائق، نجح الجناح الإنجليزي المفعم بالحيوية في هز الشباك بنفسه، وسيطر على تمريرة من رحيم سترلينج وأرسل تسديدة هائلة بقدمه اليمنى إلى سقف المرمى لإسعاد المدرب جراهام بوتر الذي قاد الفريق للمباراة الثانية فقط في دوري أبطال أوروبا.
بنفيكا يفرض التعادل على باريس ويوفنتوس يحقق أول انتصار
فرض بنفيكا البرتغالي التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 -1 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز يوفنتوس الإيطالي على مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.
وفي المباراة الأولى، تقدم باريس سان جيرمان عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 22، قبل أن يسجل زميله دانيلو بيريرا هدف التعادل لبنفيكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42.
من جانبه، استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه، وحقق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في أول مباراتين، وذلك على حساب مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.
وتقدم يوفنتوس عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50، لكن دين ديفيد سجل هدف تقليص الفارق للفريق الإسرائيلي في الدقيقة 75.
وفي الدقيقة 83، سجل رابيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينجح في اقتناص أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط ليتشارك الصدارة مع بنفيكا صاحب الرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل مكابي حيفا الترتيب بدون رصيد من النقاط.