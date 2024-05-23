الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 4 مسيرات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

ونشرت في حسابها الرسمي على منصة (إكس): "في يوم 22 مايو حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في التصدي لـ4 طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأوضحت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأشارت إلى أن "اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".