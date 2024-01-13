سلطان النيادي يوجه رسالة مؤثرة عقب توليه منصبًا وزاريًا (فيديو)
وجّه رائد الفضاء، سلطان النيادي، الجمعة، رسالة إلى مواطنيه من فئة الشباب، في بداية مهمته الجديدة التي تقلّد فيها منصب وزير دولة للشباب في حكومة دولة الإمارات.
وأطل الشاب الأكاديمي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "تويتر" سابقًا، مشيرًا لكون المهمة الجديدة ستكون على الأرض بعد أن أمضى، العام الماضي، مهمة طويلة في الفضاء استمرت لمدة 6 أشهر.
وقال "النيادي" في رسالته لشباب دولته: "بسم الله نبدأ مهمة جديدة.. مهمة عنوانها: #شباب_الإمارات.. إخواني وأخواتي شباب دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية لكم من الأرض هذه المرة".
وأضاف: "أنقل لكم تحيات قيادتنا الرشيدة وحكومة الإمارات، معكم وبكم ذهبنا في رحلة إلى أبعد نقطة فيها بشر في الفضاء، واليوم نبدأ رحلة جديدة هدفها التقرّب منكم، وخدمتكم، والارتقاء بكم".
وتابع النيادي: "إخواني وأخواتي، خلّونا في المرحلة المقبلة نعمل معًا لخدمة الوطن، ونرسخ سمعة بلادنا، ونرسخ هويتنا وتاريخنا، ونحقق طموح قادتنا، معًا خلّونا نعمل وأقدامنا متجذرة في أرضنا وأنظارنا إلى السماء، أيدنا بأيدكم وبدعم القيادة الرشيدة نحقق الطموحات، ونصل إلى أعلى المستويات".
والنيادي، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، هو أول رائد فضاء عربي ينطلق في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية مدتها 6 أشهر، عندما انطلق، في أوائل مارس/ آذار، على متن صاروخ "SpaceX Falcon 9"، وعاد إلى الأرض في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل نحو أسبوع، تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات.
ووصف الشيخ محمد بن راشد عبر موقع "إكس"، مواطنه النيادي بالقول :"سلطان رائد فضاء، وحاصل على الدكتوراة، وخدم بلاده في السلك العسكري وقطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر".
وأضاف: "سلطان من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصًا على خدمتهم والارتقاء بهم. كل التوفيق لسلطان، وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة".