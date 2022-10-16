تقارير ترجح عودة تاليسكا نجم النصر السعودي للدوري التركي الموسم المقبل

كشفت صحيفة "Sabah" التركية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، قد يعود للعب بالدوري التركي مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة التركية إن تاليسكا الذي كثيرا ما ذكر اسمه مع الفرق التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يستعد للعودة للدوري التركي حيث يمكنه الذهاب إلى غلطة سراي أو فنربخشة هذه المرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب النصر الذي ما زال محبوبا لدى الجماهير التركية، والذي ينتهي عقده مع النصر في 2024، من المتوقع أن يتلقى عرضا ماليا مناسبا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وانضم أندرسون تاليسكا إلى صفوف النصر في صيف 2021، قادما من غوانزو إيفرغراند الصيني، بعقد مدته 3 سنوات.

وسجل تاليسكا 18 هدفا، الموسم الماضي مع النصر وصنع اثنين، وقدم 22 تمريرة لزملائه في خط الهجوم خلال 26 مباراة في الدوري، بحسب إحصاءات "رابطة الدوري".

وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دا غاما في 2007 ومنه إلى باهيا، حيث بدأ مشواره الاحترافي، وانتقل بعد ذلك إلى بنفيكا في 2014.