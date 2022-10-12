32 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي بالتجمع الأخير استعدادا لكأس العالم

أعلن الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، قائمة من 32 لاعبا لدخول معسكر في أبوظبي ضمن المرحلة الثالثة للاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثالثة، 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في 22 من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في 26 من شهر أكتوبر، وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في 30 أكتوبر وستلعب كلا المباراتين الثانية والثالثة على استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي.

فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في 6 نوفمبر القادم على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في 10 نوفمبر المقبل على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وخاض المنتخب السعودي 4 مباريات ودية في المرحلتين السابقين " الأولى والثانية" بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، أمريكا.