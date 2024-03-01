مصر.. تطور جديد في قضية "فتاة الشروق" قد يغير مسارها

كشف محمد أمين محامي المصرية حبيبة الشماع، التي ألقت بنفسها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بعد محاولة اعتداء السائق عليها، والتي عرفت باسم "فتاة الشروق"، عن تطورات جديدة في القضية.

وأكد محامي "فتاة الشروق" في تصريحات لوسائل إعلام محلي، أن نتيجة تحليل المخدرات الذي أُجري للمتهم، أظهرت أنه يتعاطى المخدرات، وكان يقود السيارة تحت تأثير المخدر، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ستقلب القضية رأسًا على عقب، بحسب وصفه.

وأوضح "أمين" أن ثبوت تعاطي السائق للمخدرات، يضع شركة النقل "أوبر" في دائرة الاتهام، ويجعلها طرفًا رئيسًا في القضية، إذا إنها سمحت لسائق متعاطٍ في العمل معها، واستأمنته على أرواح عملائها، لافتًا إلى أنه سيوجه اتهامات للشركة بالتقاعس عن حماية عملائها، وتعيينها سائقين غير لائقين مما عاد بالضرر على العملاء.

وأشار المحامي إلى أنّ التحاليل ستضيف اتهامات أخرى للمتهم، منها القيادة تحت تأثير المخدر، والشروع في خطف فتاة، والشروع في القتل.

وتصدر اسم "فتاة الشروق" محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ألقت فتاة نفسها خارج سيارة تابعة لأوبر وهي بسرعة عالية، بعد محاولة السائق الاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة، وما زالت موجودة في المستشفى حتى الآن.-