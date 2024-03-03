نجل حلمي بكر لـ"إرم نيوز": "شبهة جنائية" وراء وفاة والدي

قال رجل الأعمال هشام بكر، إنه يشعر أن وفاة والده الموسيقار حلمي بكر "ليست طبيعية، وبها شبهة جنائية، وهناك من له دخل في ذلك".

وأضاف نجل حلمي بكر، لـ"إرم نيوز": "أشك في أن والدي مات بشكل طبيعي، وسأتقدم للنيابة العامة بالأدلة والمستندات، كذلك الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنانة نادية مصطفى لديهما أدلة".

وبسؤاله ما إذا كان يوجه اتهامًا مباشرًا لزوجته، أجاب: "أمام النيابة سيتم الكشف عن كل شيء، والأعراض التي حدثت لوالدي هي أعراض تسمم".

وفي ذات السياق، انهار الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في جنازة الموسيقار المصري، التي أقيمت قبل قليل، بحضور عدد قليل من الموسيقيين.

وقال مصطفى كامل خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن فراق حلمي بكر ترك جرحا غائرا بقلبه، رافضا التحدث عن أي شيء يخص أزمة زوجة الراحل.