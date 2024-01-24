توقعات أم تضليل.. ما الذي يحدث مع ليلى عبداللطيف؟ (فيديو)

رغم امتهان خبيرة الفلك - بحسب التعريف - ليلى عبداللطيف، لهذه المهنة منذ سنوات طويلة، وتوافق العديد من الأحداث مع "توقعاتها"، لكنها باتت حديثًا مقلقًا مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت اللبنانية عبداللطيف جدلًا وقلقًا كذلك من الأسباب الكامنة وراء أحداث قوية وظاهرة تحدث بعد استضافتها في برامج إعلامية للحديث عن توقعاتها لكل عام. وكان آخرها طلاق الفنانين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

الحدث، الذي كان بمثابة صدمة للعديد من المتابعين، ليس بسبب طلاق الفنانين المصريين، ولكن بسبب كل ما كان قبل ذلك.

ففي مقابلة مع الإعلامي نيشان مطلع هذا العام، توقعت ليلى عبداللطيف طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار. وإثر ذلك، قابل الفنانان المصريان هذا التوقع بالسخرية والتندر، بل وصل الأمر بأحمد العوضي باتهامها بالدجل والشعوذة، واستمر الطرفان التأكيد بين الحين والآخر على قوة علاقتهما في محاولة لتكذيب خبيرة الفلك.

وبشكل مفاجئ، تَحقَّق توقع ليلى عبداللطيف، بإعلان ياسمين عبدالعزيز طلاقها رسميًّا من أحمد العوضي دون سابق إنذار.