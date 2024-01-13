زوج المشهورة "الدكتورة خلود" يصدم متابعيه بحجم ثروته (فيديو)

كشف المشهور الأردني أمين اللورد، زوج المشهورة الكويتية الدكتورة خلود، عن حجم ثروته في لقاء مع الإعلامي محمد الدريم.

وكان اللورد قد ظهر مع الدريم عبر حسابه في "سناب شات"، قبل أن يسأله الإعلامي الدريم عن حجم ثروته.

وقال المشهور الأردني إن حجم ثروته يبلغ نحو 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 39 مليونا و500 ألف دولار، إضافة إلى الممتلكات والعقارات.