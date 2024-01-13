زوج المشهورة "الدكتورة خلود" يصدم متابعيه بحجم ثروته (فيديو)
كشف المشهور الأردني أمين اللورد، زوج المشهورة الكويتية الدكتورة خلود، عن حجم ثروته في لقاء مع الإعلامي محمد الدريم.
وكان اللورد قد ظهر مع الدريم عبر حسابه في "سناب شات"، قبل أن يسأله الإعلامي الدريم عن حجم ثروته.
وقال المشهور الأردني إن حجم ثروته يبلغ نحو 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 39 مليونا و500 ألف دولار، إضافة إلى الممتلكات والعقارات.
وأشار كذلك إلى أن سعر الساعة التي كان يرتديها، تقدر ما بين 40 ألف دينار (130,400 دولار) و50 ألف دينار (163,000 دولار).
وأثار حجم ثروة المشهور الأردني، الجدل، بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن غير المعروف إن كان حجم الثروة التي كشف عنها أمين اللورد بهدف المزاح أم أنه كانت بالفعل كذلك.