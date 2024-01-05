لوحة غامضة لبيل كلينتون بـ"الفستان الأزرق" تظهر في منزل جيفري إبستين

أثارت لوحة غريبة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو يرتدي فستانًا أزرق وحذاء أحمر ويشير بإصبعه إلى الأمام، جدلاً واسع النطاق بعد أن ظهرت في منزل الملياردير جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية تتعلق بقاصرين.

وعاد اسم "إبستين" إلى دائرة الضوء مجددًا بعد الكشف عن عشرات الأسماء، التي تورطت في قضيته، سواء كضحايا أو شهود أو موظفين عملوا لديه.

ومع الانشغال بالأسماء، التي كان من بينها سياسيون ومشاهير وفنانون، طفت على السطح لوحة غريبة لبيل كلينتون بفستان أزرق، الذي كان من أبرز الأسماء في القائمة، لعلاقته الوطيدة بإبستين.

الصورة التي تصوّر الرئيس السابق وهو مستلق على كرسي في المكتب البيضاوي، ويرتدي حذاءً أحمر بكعب عالٍ، ويجلس بشكل مثير في فستان أزرق، كانت في غرفة خارج درج قصر الملياردير.