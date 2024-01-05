لوحة غامضة لبيل كلينتون بـ"الفستان الأزرق" تظهر في منزل جيفري إبستين
أثارت لوحة غريبة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو يرتدي فستانًا أزرق وحذاء أحمر ويشير بإصبعه إلى الأمام، جدلاً واسع النطاق بعد أن ظهرت في منزل الملياردير جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية تتعلق بقاصرين.
وعاد اسم "إبستين" إلى دائرة الضوء مجددًا بعد الكشف عن عشرات الأسماء، التي تورطت في قضيته، سواء كضحايا أو شهود أو موظفين عملوا لديه.
ومع الانشغال بالأسماء، التي كان من بينها سياسيون ومشاهير وفنانون، طفت على السطح لوحة غريبة لبيل كلينتون بفستان أزرق، الذي كان من أبرز الأسماء في القائمة، لعلاقته الوطيدة بإبستين.
الصورة التي تصوّر الرئيس السابق وهو مستلق على كرسي في المكتب البيضاوي، ويرتدي حذاءً أحمر بكعب عالٍ، ويجلس بشكل مثير في فستان أزرق، كانت في غرفة خارج درج قصر الملياردير.
الفستان أيضًا مشابه، بشكل لافت للنظر، للذي ارتدته هيلاري كلينتون في حفل تكريم مركز كينيدي للعام 2009.
ويبدو أن اللوحة مستوحاة كذلك من الصورة الشهيرة لـ"العم سام" المستخدمة في ملصق التجنيد لجيمس مونتغمري فلاج في الحرب العالمية الأولى.
ورغم أن بيل كلينتون ذُكر أنه تواصل والتقى بالملياردير المتهم أكثر من مرة، لكن لم يكن من ضمن المشتبهين بارتكابه أي سلوكيات غير أخلاقية في القضية.
ووفق صحيفة "الديلي ميل"، تبين أن لوحة "الفستان الأزرق" انتهت في منزل جيفري إبستين، الأمر الذي تسبب بصدمة لطالبة الدراسات العليا، التي رسمت اللوحة المعنية ولوحة أخرى ساخرة للرئيس بوش.
وعرضت الفنانة بيترينا رايان كلايد اللوحة الأصلية، والتي تسمى "تحليل بيل"، عند تخرجها بدرجة الماجستير في الفنون الجميلة، العام 2012، من أكاديمية نيويورك للفنون.
وبيعت لوحة كلينتون لأحد الحاضرين ضمن الحفلة، التي نظمتها الأكاديمية لجمع التبرعات.
لكن "رايان" لم يكن لديها أدنى فكرة عن هوية المشتري عندما بيعت اللوحة في ذلك الوقت، ليتبين لها بشكل صادم أنّ اللوحة انتهى أمرها في منزل إبستين.
وتم التقاط صورة للوحة سرًا داخل قصر الملياردير الفخم، الذي تبلغ قيمته 56 مليون دولار، في أكتوبر 2012، وليس من الواضح إن كان يمتلك النسخة الأصلية أم نسخة مطبوعة.
ويشكل وجود اللوحة فصلاً جديدًا في العلاقة بين كلينتون وعائلته وإبستين.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الرئيس السابق إنه لم يكن يعرف أي شيء عن جرائم إبستين وأنه قام بأربع رحلات معه، في عامي 2002 و2003 - على الرغم من أن سجلات الرحلات الجوية أظهرت أنه قام بما لا يقل عن 26 رحلة جوية فردية خلال تلك الرحلات.
ادعت فيرجينيا روبرتس، إحدى ضحايا إبستين، أنها رأت كلينتون في الجزيرة يتناول عشاء أقيم على شرفه بعد وقت قصير من مغادرته منصبه.
وبعد انتحار الملياردير، ألمح ترامب في تغريدة إلى أنّ عائلة كلينتون متورطة بطريقة ما في وفاته.
بالإضافة إلى ذلك، كانت المتهمة ورفيقة إبستين المزعومة، غيسلين ماكسويل، ضيفة في حفل زفاف تشيلسي كلينتون على مارك ميزفينسكي، بعد مرور عام على الأقل على الوقت الذي قال فيه بيل كلينتون إن علاقته بإبستين قد انتهت.