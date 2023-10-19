ميتا تستعد لإطلاق قنوات البث في فيسبوك وماسنجر

بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون "إنستغرام" على الإطلاق ونادرًا ما يتعرفون على جميع ميزات التطبيق بأسمائهم، تعد "قنوات البث" أداة مفيدة تتيح لمنشئي المحتوى تحديث ما يحدث في حياتهم دون نشر منشور فعليًا على حساباتهم الخاصة.

إذ أعلنت "ميتا" اليوم الخميس، أن ميزة قنوات البث ستأتي إلى فيسبوك وماسنجر في الأسابيع المقبلة.

وستسمح الميزة الجديدة لأولئك الذين يديرون صفحات "فيسبوك" بالبدء في استخدام قنوات البث تمامًا مثل المبدعين على "إنستغرام".

وكشفت "ميتا" أن مسؤولي الصفحات سيصبحون قادرين على استخدام ميزات قنوات البث المتعددة بما في ذلك استطلاعات الرأي للحصول على تعليقات من مجتمعهم، وإرسال الصور أو مقاطع الفيديو من وراء الكواليس، بالإضافة إلى استخدام الملاحظات الصوتية لنهج أكثر دراية.

وتأمل "ميتا" أن تصبح جاهزة للبث في الأسابيع المقبلة.

ومع الميزة الجديدة، يمكن لأولئك الذين يديرون الصفحات على فيسبوك بدء قناة مباشرة من صفحتهم.

بمجرد إنشاء قناة البث وإرسال الرسالة، سيتلقى المتابعون إشعارًا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة. ومن المهم أن نضيف أنّ مُنشئ القناة فقط هو من يمكنه إرسال الرسائل. ومع ذلك، سيتمكن أعضاء قناة البث من الرد على الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي لأن هذه هي الفكرة الرئيسة للأداة.

وسيتمكن، مستخدمو فيسبوك وماسنجر، عند توفر الميزة الجديدة من الانضمام إلى قنوات البث من الملف الشخصي لصفحتهم المفضلة.

ضع في اعتبارك أنه بمجرد انضمامك إلى القناة، ستستمر في تلقي الإشعارات عند نشر المحتوى، ما لم تقم بكتمها عن طريق النقر على أيقونة "كتم الصوت" في الزاوية اليمنى العليا من سلسلة رسائل القناة.