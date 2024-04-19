مصري يخرج من منزله ويترك طفليه 3 أيام دون طعام أو شراب‎

في واقعة مأساوية ترك أب طفليه الصغيرين داخل منزله بمفردهما وفرّ هاربا، ليظلا دون طعام أو شراب لمدة 3 أيام حتى كادا يهلكان، إلا أن بكاءهما المستمر أثار انتباه الجيران؛ مما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز الشرطة بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي يفيد بسماع صراخ واستغاثات لأطفال داخل شقة سكنية، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وقاموا بكسر باب الشقة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، ليجدوا طفلين صغيرين وحدهما في الشقة يصرخان وفي حالة إعياء شديدة.

ووفق موقع "القاهرة 24"، كشف شهود عيان أنه منذ 3 أيام يسمعون صراخ لأطفال داخل الشقة، لافتين إلى أنه في اليوم الثالث ذهبوا إلى الشقة وقرعوا الأبواب إلا أنه لم يجب أحد، الأمر الذي دفعهم إلى إبلاغ الشرطة في الحال.