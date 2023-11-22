بؤس المدينة ينتظر نازحي المناخ في جنوب العراق

يعيش ناصر جبار منذ عشر سنوات مع أولاده العشرة في حيّ سكني عشوائي يضم منازل خرسانية رمادية متواضعة، بعدما حمله الجفاف على مغادرة أرضه الزراعية، ليواجه بؤس حياة المدن.

ويروي الرجل الأربعيني، الذي استقرّ في حيّ على أطراف مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق: "لقد خسرنا الأرض، لقد خسرنا المياه"، مضيفًا: "انظروا إلى حالتنا، لا عمل لدينا، لا شيء".

ويعكس الحيّ، الذي يقطنه جبار، الفقر المدقع الذي ينتظر عادةً النازحين، بسبب التغير المناخي في وسط العراق وجنوبه، حينما يتركون قراهم وحياةً أمضوها في الزراعة.

بين مساكن بنتها العائلات بأيديها، تمتدّ الأزقة المتعرّجة والوعرة التي تنتشر فيها الحجارة والنفايات والأنقاض. وفي أرض خلاء محاطة بمنازل، تصب مجاري المياه العفنة، فيما ترقد على مسافة قريبة بضع بقرات في ظلّ جدار.