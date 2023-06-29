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مختار قرية تركية يعاقب المتخلفين عن صلاة العيد
قرر مختار قرية تركية توقيع "عقوبة طريفة" على سكان القرية، الذين تخلّفوا عن الحضور لصلاة عيد الأضحى هذا العام في قريته.
وتوجه المختار "هاكي ييغيت" برفقة أصدقائه إلى منازل المواطنين، الذين لم يحضروا الصلاة في قرية "مندوشالار" بولاية "بولو"، وقاموا بوضعهم في قنوات مُلئت مسبقًا بالماء.
وأثارت اللقطات المتداولة، لمطاردة المختار وأصدقائه للهاربين الذين تخلّفوا عن الصلاة، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.
وقال هاكي: "رصدنا بعض الأصدقاء الذين لم يحضروا صلاة العيد، وذهبنا إلى منازلهم، وتأكدنا من أنهم بخير، وعلمنا أنهم لم يستيقظوا للصلاة، فقمنا بمعاقبة أولئك الذين يستطيعون الصلاة، بوضعهم في القنوات، ورشهم بالماء البارد".