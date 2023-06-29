مختار قرية تركية يعاقب المتخلفين عن صلاة العيد

قرر مختار قرية تركية توقيع "عقوبة طريفة" على سكان القرية، الذين تخلّفوا عن الحضور لصلاة عيد الأضحى هذا العام في قريته.

وتوجه المختار "هاكي ييغيت" برفقة أصدقائه إلى منازل المواطنين، الذين لم يحضروا الصلاة في قرية "مندوشالار" بولاية "بولو"، وقاموا بوضعهم في قنوات مُلئت مسبقًا بالماء.