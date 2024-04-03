البرلمان النرويجي يتلقى تهديدا بوجود قنبلة

قالت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو إن البرلمان تلقى تهديدا بوجود قنبلة اليوم الأربعاء وإنها عززت الإجراءات الأمنية حول المبنى.

وأظهر بث حي من البرلمان عبر الإنترنت أن أعضاء في المجلس واصلوا مداولاتهم.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز "نحن في المكان... لتأمين البرلمان ومنع أي وقائع محتملة. ليس لدينا معلومات حتى الآن تفيد بأن هناك تهديد لأطراف ثالثة".

وذكر متحدث باسم المجلس أن من غير الممكن حاليا دخول المبنى الذي غادره الحضور من العامة في وقت تقوم فيه الشرطة بالتحقق من الأمر.