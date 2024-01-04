بندريتا: موقف في اليابان أنقذني من الاكتئاب

تطرق الجيمرز وصانع المحتوى السعودي بندر مدخلي، والشهير بـ"بندريتا"، إلى تفاصيل تجربته مع "الاكتئاب"، والتي سبق وأعلن عنها، وأثارت تفاعلا واسعا بين متابعيه.

وقال إنه حين طرح قصته في جزئها الأول تردد كثيرا قبل ذلك، بسبب قصور الوعي المجتمعي في مسائل الصحة النفسية، لكنه قرر طرحها لاحقا رغم ندمه، لافتا أنّ الجزء الأول من قصته علمه ألّا يكشف ضعفه للناس، لأن هناك الكثيرين ممن "أذلوه" لكشفه عن ضعفه، وفق تعبيره.

وأقرّ خلال حديثه عبر قناته في "يوتيوب"، إنه كذب في قصته كذبة واحدة، وهي حينما قال إنه تعالج من الاكتئاب وأصبح بخير، لكنه كان آنذاك لا يزال يواصل علاجه مع الطبيب، ووضعه النفسي صعب.

وأضاف اليوتيوبر السعودي أنه تابع العلاج، ثم قرر السفر إلى اليابان، والتي كانت من أفضل تجاربه، مبينا أنه تعرّف هناك على صديق، وأخبره أنه يعاني من اكتئاب، فاقترح عليه الصديق زيارة امرأة يابانية مسنة قادرة على مساعدته.

وقال إنه قرر زيارة المرأة، وبعد أن روت له قصتها الحزينة، شعر بصغر نفسه، وطلبت منه المرأة أن يتذكر دائما قصتها، كي يحث نفسه على الحياة، وهو الأمر الذي دفعه بعد عودته من اليابان إلى اتباع علاج سلوكي، والبحث عن هدف جديد وتنظيم حياته.

وأكد بندريتا أنه بعد ذلك، قرر إيقاف الأدوية، ثم لاحظ تحسنا في نفسيته، وعودة الحماس والشغف إليه، الأمر الذي دفعه إلى البدء بمشروعه "بندر بطاطا"، والذي لاقى رواجا، لافتا إلى أنه لا يزال في جعبته الكثير.