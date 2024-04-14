مي العيدان وهيا الشعيبي تعلنان تصالحهما بعد 9 سنوات من الخلاف

وأثار خبر صلح الكويتيتين تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف الكبير الذي كان بينهن طيلة السنوات التسعة الماضية، حيث لم يتركن مناسبة إلا ووجهن فيها الإساءة إلى بعضهن البعض.

وكانت مي العيدان قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق أسباب خلافها مع هيا الشعيبي، قائلة: "الخلاف موجود من 2015 بيني وبين هيا، ومو أنا الغلطانة، ولو كذابة فيه شهود، الأستاذ طارق العلي، وفيه شخص بيشتغل معاي اسمه جابر موجود، وأم علي اللي هي ماسكة ميكاب طارق العلي في كل أعماله، كلهم شهود".

وعن أسباب الخلاف قالت العيدان: "الخلاف كان في وقت خلافها مع طارق العلي، وسبت سوسن هارون في مسرحية تحت الصفر، واتصل علي طارق العلي وقالي يا مي تعالي مسرح ميدان حولي، إنت ممكن تأثرين عليها، مسوية مشاكل كتير، وأنا ركبت عربيتي ورحت مسرح مالي علاقة فيه، ولو انا كدابة الشهود موجودين، ويحط يدهم على القرآن ويقولو أنا سويت ها الشيء أم لا".