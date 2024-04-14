مي العيدان وهيا الشعيبي تعلنان تصالحهما بعد 9 سنوات من الخلاف
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تصالحها مع مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي بعد 9 سنوات من الخلافات والإساءات المتبادلة، مشيرة إلى أن الصلح جاء بوساطة الإعلامية فجر السعيد.
ونشرت العيدان صورة تجمعها بـ الشعيبي عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" وعلقت عليها بالقول: "نعلن اليوم بكل حب وود وتسامح فتح صفحة جديدة بيني وبين أختي الصغرى الفنانة هيا الشعيبي أم فهد بعد ٩ سنوات".
وأرجعت مي العيدان الفضل في الصلح لمواطنتها الإعلامية فجر السعيد، قائلة: "طبعا الفضل يعود للإعلامية فجر السعيد التي مدت يدها بهذا الصلح وفتحت لنا قلبها وبيتها لمد جسر التسامح والتصالح فيما بيننا وطي صفحات الخلافات والله يصلح الحال".
وكشفت تفاصيل الصلح موضحة: "كلانا اعتذرت للأخرى وكل منا تمنى للآخر النجاح بكل قلب محب وصادق وعفى الله عما سلف والفال لكل المتخاصمين بالصلاح فلا يوجد أحلى من السلام وبالنهاية كلنا عيال الكويت".
من جانبها، نشرت هيا الشعيبي فيديو جمع بينها وبين مي العيدان عبر حسابها على "انستغرام"، توجهت خلاله بالشكر لـ فجر السعيد لكونها السبب في الصلح بينها وبين مواطنتها مي العيدان، إذ قالت: "أنا أحب اشكر أم عثمان، فجر السعيد اللي جمعتني مع ميوشة"، لتؤكد مي العيدان أن فجر السعيد لا تأتي إلا بالخير، مضيفة: "فجر السعيد ما تجيب إلا الزين والطيب، وتحب كل الناس الحلوة اللي نفسها، وإن شاء الله ما بينا إلا الخير".
وأثار خبر صلح الكويتيتين تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف الكبير الذي كان بينهن طيلة السنوات التسعة الماضية، حيث لم يتركن مناسبة إلا ووجهن فيها الإساءة إلى بعضهن البعض.
وكانت مي العيدان قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق أسباب خلافها مع هيا الشعيبي، قائلة: "الخلاف موجود من 2015 بيني وبين هيا، ومو أنا الغلطانة، ولو كذابة فيه شهود، الأستاذ طارق العلي، وفيه شخص بيشتغل معاي اسمه جابر موجود، وأم علي اللي هي ماسكة ميكاب طارق العلي في كل أعماله، كلهم شهود".
وعن أسباب الخلاف قالت العيدان: "الخلاف كان في وقت خلافها مع طارق العلي، وسبت سوسن هارون في مسرحية تحت الصفر، واتصل علي طارق العلي وقالي يا مي تعالي مسرح ميدان حولي، إنت ممكن تأثرين عليها، مسوية مشاكل كتير، وأنا ركبت عربيتي ورحت مسرح مالي علاقة فيه، ولو انا كدابة الشهود موجودين، ويحط يدهم على القرآن ويقولو أنا سويت ها الشيء أم لا".