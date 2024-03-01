السورية إيفا داوود تفوز بجائزة أفضل مخرجة أفلام وثائقية في "كان"

فازت إيفا داوود بجائزة أفضل مخرجة أفلام وثائقية عن فيلمها "شيخ التنوير"، في مهرجان الفيلم العالمي، في مدينة كان، في فرنسا.

ويتحدث الفيلم الذي أنتجه مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين بمناسبة احتفالية ذكرى تأسيسه العشرين، عن الأماكن كذاكرة للأوطان، عاكساً رؤية المركز وإدارته بأنه "ليس هناك بيوتٌ آيلة للسقوط، بل بيوت تخلى أهلها عن حبها".

ويسلط الشريط الوثائقي الضوء على فكرة إبداعية قام بها المركز كمؤسسة غير ربحية بإعادة إحياء بيوت قديمة تمتد أعمارها إلى عقود مضت، مع المحافظة على أسماء أصحابها الأصليين، ومزج تلك المساكن بالحداثة لمواكبة روح العصر.

كما يلفت الفيلم إلى أهمية استخدام هذه البيوت التي لم تتحول إلى متاحف، بل إلى مواقع ثقافية تقدم فيها المحاضرات العلمية، والأمسيات الشعرية المفتوحة والفنية بشكل مجاني لجميع رواد المركز وزائريه، من بحرينيين وزوار لمملكة البحرين.