كاليفورنيا تواجه ارتفاع أسعار الوقود بمنحة بقيمة 1000 دولار

وكان نيوسوم قد وقع على ميزانية حكومية بقيمة 308 مليارات دولار في يونيو لتقديم استرداد ضريبي مباشر إلى 23 مليون من سكان كاليفورنيا لمساعدتهم في ارتفاع الأسعار.

وتأتي المدفوعات بعد أن وافق المشرعون، في يونيو، على استرداد ضرائب الطبقة الوسطى - استجابة مباشرة للتضخم الذي أثر على محافظ الأمريكيين، خاصة في منطقة الخليج، حيث يزيد الغاز عن 6 دولارات للغالون الواحد، وتكلف مواد البقالة اليومية أكثر من أي وقت مضى قبل.

وسيتم تسليم الدفعة لمرة واحدة، والمعروفة باسم استرداد ضريبة الطبقة المتوسطة، تلقائيًا للمقيمين، بدءًا من 7 أكتوبر 2022 وحتى 15 يناير 2023، ومن المتوقع إرسال 95% من جميع المدفوعات قبل نهاية العام.

يذكر أن كاليفورنيا ليست الولاية الوحيدة التي تقوم بإعادة جزء من ضرائب الدخل لسكانها، لدعمهم في مواجهة موجة الغلاء، حيث أن حوالي 20 ولاية أخرى على الأقل قد رصدت مساعدات مالية لإعانة الأمريكيين.

ووصلت الأوضاع في كاليفورنيا لمستويات قياسية مع أسعار الوقود، فمتوسط سعر الجابون وصل 6.42 دولار بكاليفورنيا، بينما متوسط الجالون في بقية الولايات يصل إلى 3.87 دولار.

وأعلنت ولاية إلينوي في سبتمبر عن دفع مساعدات مالية للعائلات تصل إلى 300 دولار للعائلة، بحيث يكون هناك 100 دولار لكل شخص، و 100 دولار للأسرة من شخصين، و50 دولارا للشخص الأعزب.

ووضعت ولاية فرجينيا برنامجا لدعم سكانها عبر إعادة مبلغ يصل إلى 250 دولار للشخص المتقدم بإقراره الضريبي فردياً، ويرتفع الحد الاقصى إلى 500 دولار في حال تقدم الشخص بإقراره الضريبي جماعة مع آخرين، ومن المنتظر بدء حصول سكان الولاية على مبالغ الدعم بحلول 17 أكتوبر الجاري.