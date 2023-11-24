نجاح اختبار صاروخ "أريان 6" الأوروبي قبل رحلته الأولى

أجريَت الخميس في قاعدة "كورو" في غويانا تجربة واسعة النطاق للصاروخ الأوروبي "أريان 6" تمهيدا لرحلته الأولى المقررة في 2024، ونجح خلالها تشغيل المحرّك "فالكن 2.1" في الطبقة الرئيسة من الصاروخ.

وأوضحت "أريان غروب" أن تشغيل المحرّك "فالكن 2.1" الذي استمر نحو ثماني دقائق "أتاح التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للطبقة الرئيسة من (أريان 6) من خلال محاكاة جدول زمني كامل للإطلاق".

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن "الفرق اختبرت كل مرحلة من رحلة الصاروخ من دون أن يغادر الأرض".

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريان غروب" مارتان سيون فرأى أن هذه الخطوة التي وُصِفَت بأنها حاسمة "تقرّب أكثر قليلاً من الرحلة الأولى" للصاروخ.

وأشار إلى وجوب إجراء اختبارات إضافية قبل الرحلة الأولى، تهدف خصوصاً إلى إثبات قدرة الصاروخ على الاستمرار في حال حصول أعطال.

وكانت الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" المصمم لمواجهة منافسة شركة "سبايس إكس" الأميركية، مقررة مبدئياً عام 2020، لكنها أرجئت مراراً بسبب جائحة كوفيد-19 ومشاكل فنية.