طارق العلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"ولد الديرة"
شارك الفنان الكويتي طارق العلي، مقطع فيديو، أثناء زيارته للاطمئنان على مواطنه الفنان خالد العقروقة، الشهير بـ"ولد الديرة".
وقال الفنان العقروقة، عبر حساب "سناب شات" للفنان العلي، أنّ "إيمانه بالله قوي"، مطمئنا الجمهور على صحته.
وأكد أنه "يتلقى الرعاية الجيدة من قبل الأطباء والمسؤولين المعنيين في المستشفى التي يرقد فيها".
وكان الفنان خالد العقروقة قد أعلن عودة السرطان إليه مجددا، حيث تم الكشف عن إصابته بثلاثة أورام خبيثة، في القولون والكتف والظهر.
ووفق وسائل إعلام محلية، قال العقروقة إنه "يعيش حاليًّا على المسكنات، في انتظار قَبول طلب علاجه في الخارج".