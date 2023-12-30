طارق العلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"ولد الديرة"

وأكد أنه "يتلقى الرعاية الجيدة من قبل الأطباء والمسؤولين المعنيين في المستشفى التي يرقد فيها".

وكان الفنان خالد العقروقة قد أعلن عودة السرطان إليه مجددا، حيث تم الكشف عن إصابته بثلاثة أورام خبيثة، في القولون والكتف والظهر.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال العقروقة إنه "يعيش حاليًّا على المسكنات، في انتظار قَبول طلب علاجه في الخارج".