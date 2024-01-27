تميزت بعملها الخيري.. وفاة المتسابقة الإماراتية الشابة حمدة تريم الشامسي

نعى طيف واسع من الإماراتيين، مواطنتهم الشابة المتسابقة ورائدة العمل الخيري حمدة تريم الشامسي، والتي وافتها المنية، اليوم السبت عن 24 عاما.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب وفاة الشابة الإماراتية حمدة تريم، حيث تداول ناشطون في مواقع التواصل أنباء عن وفاتها في حادث سير؛ نظرا لهوايتها في السباقات. إلا أنّ المغامر خليفة المزروعي، نفى ذلك عبر حسابه في "سناب شات".

وأكد المزروعي أن حمدة توفيت بسبب سكتة قلبية، حيث كانت في طريقها إلى عيادة شقيقها في مستشفى "توام" في العاصمة أبوظبي، لكنها شعرت بإرهاق عند محطة وقود، واتصلت بالإسعاف بنفسها.

بدورها، قالت متابعة أكدت أنها صديقة لـ"حمدة"، إن الشابة الإماراتية عانت طوال حياتها من مرض القلب.