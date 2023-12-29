إسبانيا.. تزايد استهلاك الكحول والتبغ لدى الطلاب
أفاد التقرير الصادر عن الوفد الحكومي لخطة المخدرات الوطنية "PNSD"، حول استهلاك الكحول والتبغ والإدمان السلوكي المحتمل عند الطلاب، أنّ واحدًا من كلّ أربعة طلاب تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا، قد جرّبوا تدخين سيجارة إلكترونية، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وبحسب التقرير، اعترف 34.6% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا بأنهم استهلكوا الكحول مرة واحدة على الأقل في حياتهم.
وأشار التقرير إلى ازدياد استهلاك مشروبات الطاقة المحتوية على الكحول، بنسبة 10%، حيث يدمنُها ما يصل إلى 37.7% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13.
وأضاف التقرير أن انتشار استهلاك التبغ "منخفض نسبيًّا" في هذه الأعمار، بينما نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية مرتفعة للغاية، إذ إنّ ما يصل إلى 25% من الطلاب يستهلكون السجائر الإلكترونية.