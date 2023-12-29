إسبانيا.. تزايد استهلاك الكحول والتبغ لدى الطلاب

أفاد التقرير الصادر عن الوفد الحكومي لخطة المخدرات الوطنية "PNSD"، حول استهلاك الكحول والتبغ والإدمان السلوكي المحتمل عند الطلاب، أنّ واحدًا من كلّ أربعة طلاب تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا، قد جرّبوا تدخين سيجارة إلكترونية، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، اعترف 34.6% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا بأنهم استهلكوا الكحول مرة واحدة على الأقل في حياتهم.