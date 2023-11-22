12 قتيلًا في حادث حافلة في المكسيك

قتل 12 شخصًا على الأقل وجرح 58 آخرون، أمس الثلاثاء، في انقلاب حافلة على طريق سريع في ولاية فيراكروس في شرق المكسيك، وفق السلطات المحلية.

ووقع الحادث صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي على طريق سريع يربط مدينتَي تيناخا واكايوكان في جنوب الولاية، على ما ذكرت السلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر في الحرس الوطني المكسيكي أن "الحادث نجَمَ على ما يبدو عن خطأ ارتكبه السائق".

وباشرت أجهزة الطوارئ على الفور عملية واسعة، بسبب حجم الحادث على ما أفادت حكومة فيراكروس المحلية.

ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، إصابات سبعة على الأقل منهم خطيرة، وفق مصادر أمنية.