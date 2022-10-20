صحف رياضية: تشافي.. إن لم تفز سيأتي مدرب آخر.. مانشستر يونايتد وليفربول يحلقان
شكل فوز ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز ريال مدريد في الدوري الإسباني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني ووصول مؤامرات باريس سان جيرمان للمحاكم وفوز برشلونة للسيدات في دوري أبطال أوروبا.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-0 على إلتشي في الدوري الإسباني وكتبت " المتصدر مستمر في خطه " و " تقنية الفيديو تلغي 3 أهداف لفريق أنشيلوتي ولونين يتألق ".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني وكتبت "اختبار من نار آخر لبرشلونة".
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني وكتبت "أقصى مطلب".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 3-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني وكتبت "ريال مدريد دون مخلفات الكلاسيكو ".
كما اهتمت بفوز برشلونة للسيدات 9-0 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للسيدات.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو وكتبت "تشافي يعتقد".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 3-0 وكتبت "فالفيردي وبنزيما وأسينسيو يسقطون متذيل الترتيب بالضربة القاضية "
كما اهتمت بفوز برشلونة للسيدات 9-0 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكتبت "فوز ساحق ذهبي للبداية".
آس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إلتشي 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت "مدفع من ذهب".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال وتصريح تشافي هيرنانديز وكتبت "تشافي: إن لم تفز سيأتي مدرب آخر".
كما اهتمت بمستقبل البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد وكتبت "بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يتربصان بجواو فيليكس".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان وقضية الحسابات الوهمية لمهاجمة المعارضين وكتبت "المؤامرات في المحكمة ".
الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت "غربلة كبيرة في أولمبيك مارسيليا".
كما اهتمت بحارس ميلان الدولي الفرنسي مايك ماينان المصاب وكتبت "ماينان المشاركة في كأس العالم في خطر".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 1-0 على ويستهام، وفوز مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت "ليفربول ومانشستر يونايتد يحلقان " و " إنها الأسهم الحمراء ".
الصحيفة اهتمت بكايل والكرلاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي وسعيه للتعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم بقطر.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديل سبورت
ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان المعار من تشيلسي وكتبت " تشيلسي يطلق لوكاكو".
الصحيفة اهتمت بروما ونابولي وكتبت "تحركات روما ونابولي".
كما اهتمت بحارس ميلان الفرنسي مايك ماينان وكتبت "ماينان يعود في 2023 ".