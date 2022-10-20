صحف رياضية: تشافي.. إن لم تفز سيأتي مدرب آخر.. مانشستر يونايتد وليفربول يحلقان

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو وكتبت "تشافي يعتقد".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 3-0 وكتبت "فالفيردي وبنزيما وأسينسيو يسقطون متذيل الترتيب بالضربة القاضية "

كما اهتمت بفوز برشلونة للسيدات 9-0 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكتبت "فوز ساحق ذهبي للبداية".

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إلتشي 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت "مدفع من ذهب".

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال وتصريح تشافي هيرنانديز وكتبت "تشافي: إن لم تفز سيأتي مدرب آخر".

كما اهتمت بمستقبل البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد وكتبت "بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يتربصان بجواو فيليكس".