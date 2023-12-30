تحدي "تيك توك" يشعل خلافًا حادًا بين فنان سوري ونزار أبو حجر

شنَّ الفنان السوري الشاب وليد حصوة هجومًا شرسًا على مواطنه الفنان نزار أبو حجر، بسبب تحدي "تيك توك".

وخرج "حصوة" في بث مباشر عبر حسابه على "تيك توك"، وهو غاضب جراء خلاف بينه وبين الفنان أبو حجر، زاعمًا أن الأخير قال له إنه "لا يريد الظهور مجددًا معه في البثوث".

واعتبر الفنان الشاب، كلام أبو حجر، "مهينًا له"، خاصة أمام متابعيه، مؤكدًا أن "نزار أبو حجر كان يتوسله للخروج في بثوث معه عبر تيك توك، فقط طمعًا بالمال"، على حد زعمه.

وانفعل "حصوة: في مقطع الفيديو، مشددًا على أنّه "لا يكترث لنزار أبو حجر ولا لأكبر فنان سوري"، معلقًا في حديثه: "أنا مو شايفك لا أنت ولا أكبر نجم، فمثلاً عباس النوري، وسلوم حداد، وبسام كوسا، يلي بده يواجهني منهم بواجهه، شكيتك لـ الله نحن عم نطلع جولات مو كرمال المصاري، لأن الدعم محبة، وهذه الجولات كرمال نروق، مو كرمال نحسد بعضنا ونحكي على بعض".