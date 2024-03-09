تيم حسن ينعى مفقود مغارة "عين الدلبة" قيس الزرزور

نعى الفنان السوري تيم حسن قيس الزرزور، الذي عُرف إعلاميا بـ"مفقود مغارة عين الدلبة"، بعد العثور عليه ميتا، قبل يومين من الآن، في سرداب طويل داخل المغارة التابعة لمحافظة طرطوس.

وكان الزرزور، الطالب في الصف الثالث الثانوي، قد اختفى في 26 فبراير الماضي داخل مغارة عين الدلبة في مدينة طرطوس السورية، بعد أن توجه رفقة ثمانية من أصدقائه في المدرسة الثانوية إليها، وخرجوا جميعا، فيما لم يخرج هو.

ودخل الأصدقاء الثمانية مع الزرزور إلى المغارة، بعد أن نالت شهرة واسعة بسبب تصوير مشاهد فيها للفنان تيم حسن في مسلسل "الزند".

وإثر ذلك، نشر تيم حسن، الذي يعود أصله كذلك إلى محافظة طرطوس، تعزية لعائلة الشاب، الذي دفعه المسلسل لدخول المغارة قبل أن يلقى مصيره المأساوي.

وعلق الفنان السوري، عبر "ستوري" حسابه في "فيسبوك": "رحم الله الشاب قيس الزرزور الرحمة الواسعة، تعازي لوالدته ووالده وعائلته الكريمة، أعانكم الله وجبر قلبكم، البقاء لله".