محمد العزاوي.. منشد الرافدين الغائب الحاضر في رمضان

مستمعون ومشاهدون جدد لأناشيد الفنان العراقي الراحل، محمد العزاوي، على مختلف منصات الموسيقى والأغاني والأناشيد، حيث يحضر منشد الرافدين لدى معجبيه الكثر رغم غيابه لأول مرة عن رمضان.

فبعد أشهر من وفاة صاحب الصوت الإنشادي الفريد، عاد به رمضان؛ إذ لا تكتمل طقوس شهر الصيام الفضيل دون الأناشيد الإسلامية التي يعد العزاوي من أبرز فرسانها وأكثرهم إتقاناً لأدائها.

وتتصدر أنشودة "مع الله" خيارات محبي العزاوي وصوته المؤثر، لتواصل بعد وفاته كما في حياته، مكانتها كواحدة من أبرز نفائس الإنشاد الإسلامي التي تستهوي الجميع، ويحضر مؤديها الراحل بصوته رغم الغياب.

ويصف محبو الإنشاد الديني، أنشودة "مع الله" التي تنتمي لألبوم "أمنية العمر" بأنها من "عيون النشيد في العصر الحديث" حيث كتب كلماتها المؤثرة الشاعر عبد المعطي الدالاتي، ولحنها وأنشدها العزاوي بإحساس عميق يترك أثراً في المستمعين.

ولا ينتقص نجاح أنشودة "مع الله" أيا من أناشيد العزاوي في ألبوماته الثلاثة "أمنية العمر" و"الارتقاء" و "مع الله"؛ إذ تتمتع أناشيد مثل "يشرق دمعي" و "مطار المدينة" وغيرها بالشهرة ذاتها.